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Первой точкой соприкосновения в конфликте между Россией и Литвой, а следовательно и НАТО, станет гипотетический Сувалкский коридор, по которому проходит польско-литовская граница. Об этом пишет издание Politico.
Журналисты проехались по местности и выяснили, что сейчас там нет ни одного военного со стороны европейских стран: пограничный пункт заброшен, вокруг только леса и фермы. Городская администрация Друскининкай заявляет, что надеется на защиту НАТО и их способности добраться до региона, если это потребуется.
Литовские военные указывают, что не ожидают никакой конфронтации с Россией до тех пор, пока она ведет свою спецоперацию на Украине. При этом они соглашаются с тем, что коридор является "ахилесовой пятой" Литвы.
"Некоторые считают, что нападать на нас нет смысла, но следует отметить, что это прямой сухопутный путь в Калининград. Если они смогут одолеть Украину, возможно, следующий удар придется именно сюда", – заявил командующей ротой стрелков Рамунас Шерпетаускас.
Особой опасности ждут на фоне ухудшения отношений между Россией и Литвой из-за транзита в Калининградский регион. Российские власти заявляют, что на этом фоне время для разговоров закончилось – литовские власти стали принимать откровенно враждебные действия по отношению к российскому государству. Поэтому Москва оставляет за собой право реагировать должным образом, чтобы защитить свои национальные интересы.
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