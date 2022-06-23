Оголтелые русофобы видят "руку Кремля" в любом происшествии

Накануне стало известно, что болгарский парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия действующему правительству во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Удивительно, но уже сегодня, 23 июня, высокопоставленный болгарин объявил, что в его отставке виноваты "коварные" российские силы. Такое заявление вызвало недоумение у Москвы.



Так, болгарский премьер считает, что хитроумный план по его свержению подготовили три местных политика, а также посол Российской Федерации в Болгарии Элеанора Митрофанова. Петков объявил, что считает "большой честью" выпавшую на его долю возможность возглавлять правительство, которое "свергла", в том числе, Митрофанова.

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны остроумно ответили на скандальное заявление болгарского политика.

"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", – с иронией отметила официальная представительница МИД Мария Захарова, комментируя список "заговорщиков" против Петкова.

Захарова предположила, что такое странное обвинение может быть вызвано большой усталостью болгарского государственного деятеля, который из-за стресса начал "заговариваться".