"Не хватает Бэтмена": обвинения премьера Болгарии в причастности Москвы к его отставке подняли на смех

"Не хватает Бэтмена": обвинения премьера Болгарии в причастности Москвы к его отставке подняли на смех
Кирилл Петков. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Оголтелые русофобы видят "руку Кремля" в любом происшествии

Накануне стало известно, что болгарский парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия действующему правительству во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. Удивительно, но уже сегодня, 23 июня, высокопоставленный болгарин объявил, что в его отставке виноваты "коварные" российские силы. Такое заявление вызвало недоумение у Москвы.

Так, болгарский премьер считает, что хитроумный план по его свержению подготовили три местных политика, а также посол Российской Федерации в Болгарии Элеанора Митрофанова. Петков объявил, что считает "большой честью" выпавшую на его долю возможность возглавлять правительство, которое "свергла", в том числе, Митрофанова.

В главном внешнеполитическом ведомстве нашей страны остроумно ответили на скандальное заявление болгарского политика.

"В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки", – с иронией отметила официальная представительница МИД Мария Захарова, комментируя список "заговорщиков" против Петкова.

Захарова предположила, что такое странное обвинение может быть вызвано большой усталостью болгарского государственного деятеля, который из-за стресса начал "заговариваться".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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