Зампред Совбеза не стал стесняться в выражениях

В последнее время бывший российский лидер Дмитрий Медведев дает очень емкие и красочные характеристики происходящему на международной арене. На этот раз заместитель председателя Совета безопасности России указал на явное вырождение европейских политиков. Он выбрал очень красочные и четкие формулировки, которые наглядно показали, что происходит в Европе.



Дмитрий Медведев подчеркнул, что сегодня в европейских странах днем с огнем не сыщешь политиков уровня Жака Ширака или Маргарет Тэтчер. Эти деятели олицетворяли мощный курс и целую эпоху. Теперь же, "на смену им пришла чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами".

Бывший президент России отметил, что подобные государственные деятели хорошо формулируют задания, однако не способны взять на себя ответственность. Медведев припомнил скандальное оскорбление от украинского посла в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца – незалежный сравнил высокопоставленного немца с "ливерной колбасой". Дмитрий Анатольевич отметил, что никто не смел так вести себя с предыдущим поколением европейских политиков.

По мнению Медведева, такая незавидная для Европы ситуация сложилась из-за того, что она потеряла свою независимость. Все, на что сегодня способны европейские политики – послушно плясать под дудку Соединенных Штатов Америки.