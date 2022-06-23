Превентивный удар позволил президенту не допустить провокации

Экономист Михаил Хазин полагает, что главной целью западных стран в текущей политической линии – это свержение власти в России. Его мнение приводит "Царьград".

По его словам, изначально вооруженный конфликт между Киевом и Москвой должен был состояться на российской территории. В Кремле об этом знали, поэтому поспешили нанести привентивный удар, чтобы перебросить весь театр боевых действий на Украину.

При этом Хазин указывает, что киевские власти с помощью западных стран могли получить ядерное оружие и использовать его в своей провокации против России.

Эксперт считает, что в последнее время информационная компания США и стран-сателлитов была направлена напрямую против президента России и самой страны. В качестве одного из сценариев они рассматривали вариант пиар-кампании с риторикой о том, что "Путин все проиграл".