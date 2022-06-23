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Североатлантический альянс заявляет, что готов встать на защиту стран-членов в случае нападения извне, однако в действительности такой план подразумевает предварительный захват этого государства противником, заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в интервью Financial Times.
По ее словам, оборонная стратегия альянса в отношении прибалтийских государств заключается в том, что сперва нужно позволить их полностью захватить, а уже потом освободить за 180 дней.
"Это будет означать полное уничтожение страны и нашей культуры", – отметила она.
Каллас заявила, что общалась по этому вопросу с высокопоставленным чиновником в Великобритании, который предупредил ее, что эстонцам в случае вторжения извне, вероятно, придется умереть.
Свое заявление она сделала накануне саммита НАТО в Мадриде, где стороны собираются обсудить планы по защите своего восточного фланга на фоне конфликта между Россией и Украиной.
Потоки санкций не иссякают