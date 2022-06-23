"Полное уничтожение страны": премьер Эстонии раскрыла истинный смысл военной стратегии НАТО

"Полное уничтожение страны": премьер Эстонии раскрыла истинный смысл военной стратегии НАТО
Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В блоке готовы принести прибалтийские страны в жертву

Североатлантический альянс заявляет, что готов встать на защиту стран-членов в случае нападения извне, однако в действительности такой план подразумевает предварительный захват этого государства противником, заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в интервью Financial Times. 

По ее словам, оборонная стратегия альянса в отношении прибалтийских государств заключается в том, что сперва нужно позволить их полностью захватить, а уже потом освободить за 180 дней. 

"Это будет означать полное уничтожение страны и нашей культуры", – отметила она.

Каллас заявила, что общалась по этому вопросу с высокопоставленным чиновником в Великобритании, который предупредил ее, что эстонцам в случае вторжения извне, вероятно, придется умереть. 

Свое заявление она сделала накануне саммита НАТО в Мадриде, где стороны собираются обсудить планы по защите своего восточного фланга на фоне конфликта между Россией и Украиной. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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