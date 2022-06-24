Байдена подняли на смех из-за шпаргалки по поиску стула

Байдена подняли на смех из-за шпаргалки по поиску стула
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Президенту расписали все - вплоть до того, куда идти и с кем здороваться

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ненароком перевернул страницу, продемонстрировав зрителям карточку, где были во всей подробности изложены инструкции надлежащего поведения. Карточку заботливо подготовили сотрудники главы государства, пишет New York Post.

Так, один из пунктов гласит, что американский лидер должен отправиться в зал Рузвельта – речь идет о конференц-зале в западном крыле Белого дома. Там Байден должен поприветствовать участников брифинга, а после "встать на свое место".

Еще в одном из пунктов говорится, что американскому лидеру следует ограничиться во время выступления по максимуму – всего лишь парой минут. 

Шпаргалку увидели во время совещания Байдена, посвященного ветряной энергетике. В тот момент он общался с губернаторами штатов, лидерами профоюзных организаций и представителями частных компаний, уточняет телеканал МИР24.

Хотя в Белом доме указали что карточки – довольно стандартный формат, практикуемый высокопоставленными чиновниками на публичных встречах, передает телеканал "360".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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