Страны G7 выступили с резким заявлением о России

Страны G7 выступили с резким заявлением о России
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/www.globallookpress.com
Членам "семи" уже ответил Владимир Путин лично

Представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США выпустили совместное заявление с осуждением России из-за боевых действий на Украине. Члены "Большой семерки" заявили, что российская сторона виновата в обострении мирового продовольственного кризиса. 

По их словам, Москва предпринимает решения по блокировке украинского зерна в портах – это, по их версии, происходит "путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ, портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины". 

В совместном заявлении G7 говорится, что Россия распространяет "дезинформацию" о действии западных санкций в ее отношении, поскольку в действительности рестрикции не препятствуют российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки.

"Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия", – указывается на сайте немецкого МИД.

На обвинения ответил Владимир Путин во время саммита БРИКС. Президент подчеркнул, что усиление инфляции в мире – это результат безответственной работы стран G7, а не следствие СВО. Своими заявлениями по поводу проблем с поставками зерна Запад "искусственно развивает истерию". Россия, в свою очередь, готова поставлять энергоносители и зерно куда угодно. 

Источник: МИД ФРГ ✓ Надежный источник
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