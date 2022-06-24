Членам "семи" уже ответил Владимир Путин лично

Представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США выпустили совместное заявление с осуждением России из-за боевых действий на Украине. Члены "Большой семерки" заявили, что российская сторона виновата в обострении мирового продовольственного кризиса.

По их словам, Москва предпринимает решения по блокировке украинского зерна в портах – это, по их версии, происходит "путем блокирования Черного моря, бомбардировок зернохранилищ, портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины".

В совместном заявлении G7 говорится, что Россия распространяет "дезинформацию" о действии западных санкций в ее отношении, поскольку в действительности рестрикции не препятствуют российским продовольственным и сельскохозяйственным продуктам попадать на мировые рынки.

"Министры иностранных дел G7 призвали Москву прекратить атаки и действия с угрозами и разблокировать украинские черноморские порты для экспорта продовольствия", – указывается на сайте немецкого МИД.

На обвинения ответил Владимир Путин во время саммита БРИКС. Президент подчеркнул, что усиление инфляции в мире – это результат безответственной работы стран G7, а не следствие СВО. Своими заявлениями по поводу проблем с поставками зерна Запад "искусственно развивает истерию". Россия, в свою очередь, готова поставлять энергоносители и зерно куда угодно.