Берлин готовится к "трудной ситуации" в энергетике

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один и глав европейских государств не верит в заявление "Газпрома" о том, что поставки газа по "Северному потоку" пришлось ограничить в силу технических причин. Его слова приводит Spiegel.

По его словам, Германия готовилась к "трудной ситуации" с поставками газа. Сейчас все страны собираются предпринять необходимые меры в случае полной приостановки транзита.

"В Германии мы уже давно это сделали", – указал он.

Тем не менее, канцлер не хочет строить догадки по поводу того, как быстро получится решить возникшую кризисную ситуацию и можно ли ускорить доставки газа из других источников.

"Газпром" сократил поставки топлива по "Северному потоку" 14 июня с 167 до 100 млн кубометров в сутки, объяснив это проблемами с техническим обеспечением компрессорной станции – Канада до сих пор не передала необходимую для починки трубу, поскольку она попала под санкции. Позже, 16 июня, суточная прокачка газа сократилась до 67 млн кубометров.

В Кремле заявляют, что проблема с СП-1 – исключительно техническая, искать "двойного дна" не следует.