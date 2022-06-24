Шольц не поверил объяснениям России про "Северный поток"

Шольц не поверил объяснениям России про "Северный поток"
Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Берлин готовится к "трудной ситуации" в энергетике

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один и глав европейских государств не верит в заявление "Газпрома" о том, что поставки газа по "Северному потоку" пришлось ограничить в силу технических причин. Его слова приводит Spiegel. 

По его словам, Германия готовилась к "трудной ситуации" с поставками газа. Сейчас все страны собираются предпринять необходимые меры в случае полной приостановки транзита. 

"В Германии мы уже давно это сделали", – указал он.

Тем не менее, канцлер не хочет строить догадки по поводу того, как быстро получится решить возникшую кризисную ситуацию и можно ли ускорить доставки газа из других источников. 

"Газпром" сократил поставки топлива по "Северному потоку" 14 июня с 167 до 100 млн кубометров в сутки, объяснив это проблемами с техническим обеспечением компрессорной станции – Канада до сих пор не передала необходимую для починки трубу, поскольку она попала под санкции. Позже, 16 июня, суточная прокачка газа сократилась до 67 млн кубометров. 

В Кремле заявляют, что проблема с СП-1 – исключительно техническая, искать "двойного дна" не следует. 

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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