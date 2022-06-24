Блинкен пообещал россиянам "страдания" в ближайшем будущем

Блинкен пообещал россиянам "страдания" в ближайшем будущем
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По его словам, скоро в стране народ не сможет купить многие товары

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции журналисты телеканала CNN рассказали о своих впечатлениях от визита в Россиию. Они сообщили, что россияне реагируют на происходящее не так, как ожидали на Западе – население считает, что экономика страны отлично справляется с санкционным ударом, а российские войска побеждают на Украине. При этом плохая жизнь сейчас у американцев.

"Как США переубедить Россию?", – задаются вопросом работники канала.

Блинкен ответил, что РФ имеет "одну из самых эффективных пропагандистских систем среди всех стран", поэтому в этом вопросе им приходится трудно. Однако он напомнил, что с российского рынка ушли более тысячи компаний, поэтому скоро россияне почувствуют на себе этот эффект. 

"Я не хочу страданий российского народа, но это произойдет", – указал он.

Ранее Владимир Путин заявлял, что основная цель санкций против России – принести страдания миллионам граждан. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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