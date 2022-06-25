Кишинев намерен "выбить" Москву из решения важного вопроса

В настоящее время на Западе широко разгулялись антироссийские настроения. Многие страны готовы действовать против нашего государства и не собираются с уважением относиться к интересам России. Очередной точкой антироссийских выступлений может стать Молдавия. По мнению опытного эксперта Игоря Шорникова, Кишинев готовит заговор против Москвы.



Как пояснил глава тираспольского Института социсследований, действующие сегодня в республике власти надеются разделаться с вопросом Приднестровья без участия России. Такие настроения сложно соотносятся с реальностью, так как на территории непризнанной республики проживают огромное число российских граждан.

Специалист подчеркнул, что молдавские верховодцы надеются разобраться с вопросом Приднестровской Молдавской Республики в "своеобразном уютном западном междусобойчике". При этом сама непризнанная республика все также настроена к единству с Российской Федерацией, а не Европейским союзом.

Шорников также подчеркнул, что жителей Приднестровья невозможно обмануть сказками про евроинтеграцию и всевозможные европейские блага. Именно поэтому, если Кишинев начнет давить и попытается "выбить" Россию из решения вопроса, ситуация в республике может серьезно обостриться.