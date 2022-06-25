В Вашингтоне работают над новым оружием против Москвы

Ситуация на международной арене день ото дня становится все хуже. Западные страны объединяются в едином порыве выступить против России, которая не собирается отказываться от независимости и плясать под дудку США. Такая самостоятельность Москвы сильно раздражает Вашингтон, который уже придумал новое оружие против нашего государства.



Опытный политолог Владимир Евсеев указал на утечки информации, которые свидетельствуют о весьма тревожном развитии событий. Так, по некоторым данным, власти Соединенных Штатов Америки планируют переместить свое внимание на прибалтийские страны и намерены использовать их против Российской Федерации.

Военный эксперт указал, что уже в ближайшее время вашингтонская администрация собирается создать новые базы постоянного базирования неподалеку от наших границ. Евсеев напомнил, что в настоящий момент такие базы носят временный характер, теперь же Вашингтон планирует переориентироваться на базы постоянного базирования.

Данный шаг направлен против Российской Федерации, из Прибалтики хотят сделать своеобразное оружие против нашей страны. Однако, по мнению Евсеева, особого смысла в таких маневрах нет, так как у прибалтийских государств нет в распоряжении достаточного военного и человеческого потенциала для гипотетического столкновения с мощным противником.