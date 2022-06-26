С громким заявлением выступил немецкий канцлер

Западные страны продолжают свои нападки на Россию. Вокруг нашего государства усиленно создается образ главного "мирового агрессора" – на регулярной основе звучат антироссийские заявления. На этот раз с недружественным высказыванием выступил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он объявил, что западная коалиция направила нашему президенту Владимиру Путину "четкий сигнал", который он якобы должен учитывать при принятии решений.



Таким месседжем российскому главнокомандующему, по мнению немецкого государственного деятеля, является единство Запада.

"Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину", – высокопарно написал немец в социальных сетях.

Также канцлер ФРГ поприветствовал визит американского лидера Джо Байдена в Германию. Сейчас два высокопоставленных лица проводят переговоры перед стартом трехдневного саммита глав государств и правительств "Большой семерки". Во время саммита, в первую очередь, будет обсуждаться ситуация, разворачивающаяся на территории украинского государства, а также последствия санкционных ограничений против нашей страны.