В США заявили о заговоре России и Турции

В США заявили о заговоре России и Турции
Фото: Alex Zarubi/unsplash.com
НАТО посоветовали поскорее принять необходимые меры

Москва нашла себе неожиданного союзника в Черном море – Анкару. Обе страны смогли установить собственный миропорядок в регионе, пока западные политики упустили акваторию из поля зрения, считает обозреватель The National Interest Шушаник Минасян. 

По его мнению, новый режим характеризуется "тонко сбалансированной взаимодополняемостью, позволяющей обеим странам использовать гибкие и учитывающие контекст дипломатические стратегии".

Эксперт полагает, что текущая модель взаимоотношений между Россией и Турцией предполагает признание сфер влияния каждой из сторон, а также готовность идти на уступки ради взаимовыгодных результатов. Страны постоянно расширают свое военное и экономическое положение, сочетая это с напористой риторикой и информкомпанией. 

Оба государства, отмечает обозреватель, придерживаются стратегии по препятствованию наращивания влияния Запада в регионе. Для НАТО это стало неожиданным последствием присоединения Турции, которую рассматривали как противовес России. 

Минасян считает, что западные страны слишком долго отказывались обращать внимание на растущую проблему сближения Москвы и Анкары – теперь им нужно радикально пересмотреть собственную стратегию и придумать ответ на происходящее в черноморском регионе. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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