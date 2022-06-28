Одно слово Путина на встрече с Лукашенко вызвало панику в Пентагоне

Одно слово Путина на встрече с Лукашенко вызвало панику в Пентагоне
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Подобные чувства там испытывают каждый раз, когда президент его произносит

Высокопоставленный чиновник в Пентагоне во время общения с прессой высказался о заявлении Владимира Путина о передаче ракетных комплексов, способных нести ядерное оружие, Беларуссии. По его словам, в США испытывают тревогу каждый раз, когда российский лидер произносит слово "ядерный", пишет The Hill. 

Представитель оборонного ведомства США отметил, что Вашингтон относится к подобным высказываниям крайне серьезно с начала спецоперации России на Украине. По его словам, американское руководство расценило это как завуалированные угрозы Западу.

"Это заявление Путина звучало так: "Эй, мы дадим им "Искандеры", и, кстати, они могут нести ядерное оружие". И все очень серьезно относятся к этому, когда вы используете этот язык", – отметил он.

При этом в Пентагоне полагают, что делать такие высказывания для национального лидера "довольно безответственно", особенно когда это происходит в такой "бесцеремонной манере". 

Чиновник добавил, что стратегические силы США постоянно следят за тем, как развивается конфликт между Россией и Украиной, а также готовностью российских войск применить ядерное оружие. 

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
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