Киев стал разменной монетой

Ситуация на территории украинского государства продолжает быть главной темой мировой повестки. Ряд западных держав активно поддерживают киевский режим, прикрывая работу на собственные интересы рассказами о том, что таким образом они якобы забоятся об украинских гражданах. Хитроумных политиков вывел на чистую воду высокопоставленный эксперт из Турции.



Член турецкой Партии родины Аднан Акфират убежден, что сегодня судьба Украины уже никого не интересует. Соединенные Штаты Америки столкнулись с беспрецедентным ослаблением собственного влияния и намерены вернуть бразды правления в свои руки за счет Незалежной.

Высокопоставленный эксперт отметил, что уже практически смирившаяся с жизнью под руководством США Европа опять начала проявлять самостоятельность, что абсолютно не устраивает вашингтонскую администрацию. Белый дом готов пойти на все для того, чтобы повернуть ситуацию вспять.

"США решили сделать из Украины козла отпущения", – рассказывает о незавидной участи Незалежной турецкий политик.

Своими размышлениями эксперт поделился на страницах китайского издания China Daily. Он отметил, что США потеряли свое могущество из-за того, что были переполнены амбициями, реализация которых оказалась невозможной. Вашингтон продолжит поддержку Киева и будет заставлять Европу действовать также. Такая политика направлена на ослабление еврообъединения.