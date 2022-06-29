Главнокомандующий РФ посоветовал коллегам больше заниматься спортом

Широкий резонанс получило недавнее обсуждение лидерами "Большой семерки" легендарной фотографии российского главнокомандующего Владимира Путина с голым торсом на коне. Высокопоставленные лица посчитали уместным сыронизировать на эту тему и даже задумались над тем, чтобы тоже раздеться для общей фотографии, чтобы стать "круче Путина". Странную тему разговора "просвещенных" европейцев прокомментировал сам Владимир Владимирович.



В ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в аэропорту Ашхабада президент России ответил на вопросы журналистов. Один из корреспондентов поинтересовался, что глава нашего государства думает по поводу нашумевшего разговора европейских первых лиц.

Владимир Владимирович отметил, что теряется в догадках, каким образом планировали оголиться высокопоставленные лица, но в любом случае, зрелище было бы неприглядным.

"Это было бы отвратительное зрелище", – отметил российский лидер.

Глава государства, который славится своей любовью к различным видам спорта, добавил, что европейским коллегам следует больше времени уделять физической культуре. Президент подчеркнул, что в человеке все должно быть в балансе, в том числе, и подтянутый внешний вид.