Путин озвучил конечную цель спецоперации на Украине

Путин озвучил конечную цель спецоперации на Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Все сказанное в конце февраля остается в силе

Войска Российской Федерации в ходе действий в рамках специальной операции продвигаются на запад и достигают поставленных командованием рубежей. О сроках завершения военной кампании говорить не стоит, указал российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, с конца февраля, когда была объявлена спецоперация, ничего не изменилось – цели у РФ те же. Если говорить о тактике, то она может претерпеть изменения. Однако здесь уже речь идет о компетенции оборонного ведомства и Генерального штаба.

Конечная цель миссии – освобождение населения Донбасса и формирование условий, гарантирующих ему безопасность. Вооруженные силы "двигаются" и достигают поставленных задач, пишет URA.ru.

Путин коснулся и ситуации вокруг ожидаемого вступления Финляндии и Швеции в ряды Североатлантического Альянса, указав, что размещение военной инфраструктуры НАТО в указанных странах вынудит РФ пойти на встречные шаги, передает телеканал "360".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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