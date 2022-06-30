Все сказанное в конце февраля остается в силе

Войска Российской Федерации в ходе действий в рамках специальной операции продвигаются на запад и достигают поставленных командованием рубежей. О сроках завершения военной кампании говорить не стоит, указал российский лидер Владимир Путин.

По словам президента, с конца февраля, когда была объявлена спецоперация, ничего не изменилось – цели у РФ те же. Если говорить о тактике, то она может претерпеть изменения. Однако здесь уже речь идет о компетенции оборонного ведомства и Генерального штаба.

Конечная цель миссии – освобождение населения Донбасса и формирование условий, гарантирующих ему безопасность. Вооруженные силы "двигаются" и достигают поставленных задач, пишет URA.ru.

Путин коснулся и ситуации вокруг ожидаемого вступления Финляндии и Швеции в ряды Североатлантического Альянса, указав, что размещение военной инфраструктуры НАТО в указанных странах вынудит РФ пойти на встречные шаги, передает телеканал "360".