В Москве с иронией наблюдают за развитием антироссийской истерии

Отношения между нашей страной и коллективным Западом ухудшаются день ото дня дня. Как подчеркнул шеф российской дипломатии Сергей Лавров, Евросоюз уже фактически опускает "железный занавес". Дипломат с иронией высказался о разворачивающихся событиях.



Как подчеркнул руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны, еврообъединение уже запустило процесс, за счет которого хочет изолировать Российскую Федерацию. Пресловутый "железный занавес" уже начали опускать. Однако оголтелым русофобам стоит быть аккуратнее – такие действия могут дорого им обойтись.

"Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить", – отметил главный дипломат нашей страны.

Таким образом Сергей Лавров ответил на вопрос о перспективах развития отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом. Сегодня уже всем очевидно, что европейцы под предводительством Соединенных Штатов Америки встали на откровенно антироссийские рельсы и стараются изолировать наше государство от мировой экономики.