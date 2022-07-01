Берлин в бешенстве: на Западе требуют отметить решение по Калининграду

Берлин в бешенстве: на Западе требуют отметить решение по Калининграду
Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press/www.globallookpress.com
Германия обратилась с официальной просьбой

Транзит некоторых товаров в Калининград вызвал споры на Западе. По данным Spiegel, скоро мера может быть отменена, поскольку в Берлине крайне возмущены этим решением. 

Последние две недели ЕК и Литва пытаются решить вопрос, попадают ли транзитные товары в Калиниград под европейские санкции. Федеральное правительство Германии настаивает, регион должен быть освобожден от ограничений, чтобы избежать эскалации. 

В ближайшие дни Брюссель может опубликовать пояснения к четвертому пакету санкций, который позволит избавить Калининград от транспортной блокады. Однако соглашения по этой теме до сих пор нет с литовским правительством.

"Дело деликатное, потому что комиссия хочет не ставить в неловкое положение правительство Вильнюса", – указывают журналисты. 

После введения блокады власти Германии были возмущены шагом Литвы. В Берлине заявляют, что это поставки из России в Россию, поэтому это разрешено. 

В ФРГ переживают, что российские военные из-за сложившейся ситуации могут применить силу для создания наземного коридора в Калининградскую область. А в Литве находятся немецкие солдаты, которые могут от этого пострадать. 

Источник: Der Spiegel ✓ Надежный источник
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