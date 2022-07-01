Германия обратилась с официальной просьбой

Транзит некоторых товаров в Калининград вызвал споры на Западе. По данным Spiegel, скоро мера может быть отменена, поскольку в Берлине крайне возмущены этим решением.

Последние две недели ЕК и Литва пытаются решить вопрос, попадают ли транзитные товары в Калиниград под европейские санкции. Федеральное правительство Германии настаивает, регион должен быть освобожден от ограничений, чтобы избежать эскалации.

В ближайшие дни Брюссель может опубликовать пояснения к четвертому пакету санкций, который позволит избавить Калининград от транспортной блокады. Однако соглашения по этой теме до сих пор нет с литовским правительством.

"Дело деликатное, потому что комиссия хочет не ставить в неловкое положение правительство Вильнюса", – указывают журналисты.

После введения блокады власти Германии были возмущены шагом Литвы. В Берлине заявляют, что это поставки из России в Россию, поэтому это разрешено.

В ФРГ переживают, что российские военные из-за сложившейся ситуации могут применить силу для создания наземного коридора в Калининградскую область. А в Литве находятся немецкие солдаты, которые могут от этого пострадать.