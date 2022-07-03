Он полагал, что все спорные территории скоро дадут о себе знать

Покойный политик Владимир Жириновский еще при жизни прославился своими предсказаниями о будущем. Незадолго до смерти глава ЛДПР в ток-шоу говорил и об Узбекистане.

Жириновский вспоминал про народ Каракалпакии – по его словам, они давно просят об автономии. Это, считал политик, и станет причиной проблем для страны в будущем.

"Подождите, еще это загорится", – говорил он.

Протесты в Узбекистане начались два дня назад. Причиной стали намерения правительства страны лишить Республику Каракалпакстан автономии – она занимает 37% территории Узбекистана, а также права выходить из состава государства. На улицу вышли тысячи человек, на что власти отреагировали быстро и жестко.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил, что во время беспорядков в Нукусе погибли два дня назад погибли как мирное население, так и сотрудники правоохранительных огранов. Его слова передает "Говорит Москва".

Как передает RT, он заявил, что протесты в Каракалпакии – это попытка подорвать территориальную целостность Узбекистана. Тем не менее, он побещал отказаться от поправок к конституции, которые затрагивают автономность республики.