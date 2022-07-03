Еще одна страна может выйти из ЕС в ближайшее время - СМИ

Еще одна страна может выйти из ЕС в ближайшее время - СМИ
Фото: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com
Внутри зреют противоевропейские настроения

Сторонники "Фраксита" усиливают давление на фоне провала коалиции Макрона на выборах в законодательные органы страны. Многие политики считают, что страна столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что президентский "Ансамбль" не смог забрать абсолютное большинство мест. Это может в дальнейшем привести к выходу Франции из Европейского союза, пишет Daily Express.

На этом фоне у Макрона есть три выхода из ситуации: сформировать новую коалицию и пытаться договариваться с оппонентами по каждому законопроекту, объявить новые досрочные выборы в стране или провести внеочередной референдум по членству Франции в ЕС. 

Представители движения "Фраксит" считают, что сейчас политическая позиция президента настолько слаба, что управлять страной он уже не может. 

"Оппозиционным партиям, если они хотят заслужить доверие, все чаще придется занимать четкие позиции и обязательства в отношении ЕС. По крайней мере, им придется выступать за референдум о нашем членстве в ЕС", – утверждает предводитель кампании.

После произошедшего на выборах, пишет издание, легитимность Макрона была подорвана, он потерял свое политическое преимущество и перестал быть "хозяином игры". Это, несомненно, вызовет усиление дискуссий о выходе Франции из Евросоюза в качестве противоположной позиции президента. 

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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