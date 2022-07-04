Меры могут полностью уничтожить транспортную инфраструктуру европейских стран

Власти Калининграда передали в Кремль свои предложения по поводу вероятного ответа на запрет сухопутного транзита через Литву в регион. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов в интервью "Ведомостям".

Озвучивать их публично он не готов – глава региона надеется, что европейцы по своей воле откажутся от запрета на транзит подсанкционных товаров. Пока есть такая вероятность, вводить ответные меры преждевременно, считает он. Алиханов отметил, что российские контрсанкции могут стать критичными для Литвы, сообщает телеканал "360".

"Экономический ответ России в отношении Прибалтики – гораздо более эффективная мера и крайне разрушительная, сравнимая с нейтронным оружием. Россия может сделать так, что половины экономики Литвы не будет", – указал он.

Губернатор заявил, что если Москва введет ответные санкции в отношении грузов, то прибалтийский транспортный комплекс может быть уничтожен в принципе, передает RT.

По его мнению, Литва не до конца осознает, что Калининградская область является частью России, и у региона есть защитники. Вопрос транспортной блокады касается нормального существования миллиона с лишним человек, поэтому он должен быть снят в самое ближайшее время.