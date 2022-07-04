В Турции неожиданно началась масштабная кампания по выходу из НАТО

В Турции неожиданно началась масштабная кампания по выходу из НАТО
Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/www.globallookpress.com
В Стумбуле собирают подписи против военно-политического блока

Турецкая оппозиционная партия Vatan ("Родина") после решения вопроса о присоединении Хельсинки и Стокгольма к альянсу инициировала по всей Турции масштабный референдум по выходу страны из НАТО. Об этом сообщает издание Aydınlık.

В нескольких турецких городах партийцы поставили столы для голосования, где желающие могут выразить свое мнение по поводу членства и вступить в "Родину", передает URA.RU. По словам организаторов, кампания пользуется невероятной поддержкой у местного населения, поскольку 90% из них "видят в НАТО врага". 

"НАТО, которое пытается расшириться за счет Швеции, Украины и Финляндии, на самом деле расширяется в собственную могилу. Если мы посмотрим на нынешнее экономическое положение Турции, то увидим, что у стран НАТО нет энергоресурсов. Энергия находится в нашей географии, у наших соседей", – заявили в партии.

Председатель фракции провинции Эскишехир Фуркан Каплан считает, что основная проблема Североатлантического блока – это не только военная проблема. Быть в НАТО – значит зависеть от иностранных источников, террор, национальное разделение. Альянс, по его словам, разрушает национальную культуру и моральные ценности.

Как напоминает Общественная служба новостей, "Родина" не представлена в парламенте, призывает к тесному взаимодействию с евразийскими партнерами и выступает за признание Крыма частью России. 

Источник: Aydınlık ✓ Надежный источник
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