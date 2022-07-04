Американцы восприняли предложение лидера как предательство

На недавнем саммите G7 представители Вашингтона представили новый план давления на Москву. Американцы хотят ограничить российские доходы, снизив верхний порог цен на нефть. Это, считают в США, также позволит странам получить доступ к дешевому топливу. Однак, как пишут китайские обозреватели портала Sina, Соединенные Штаты были крайне удивлены, когда на эту тему высказались их ближайшие союзники.

Один из главных партнеров Вашингтона, Париж, отказ от российской нефти не поддержал. Макрон во время саммита намекнул Байдену, что топливо из РФ имеет крайне важное значение, и никто в мире не сможет восполнить эту потерю, передает перевод "ПолитРоссия". Такое заявление, считают в Китае, вызвало крайнее удивление представителей Белого дома.

"Представители Соединенных Штатов впали в оцепенение после слов Макрона, сложилось впечатление, что после такого он начнут стучать кулаками по столу и в гневе обвинять Францию в предательстве", – указано в статье.

Макрон предложение Байдена отклонил, взамен предложив всем производителям энергоносителей снизить стоимость своего сырья. Поскольку США являются одними из крупнейших производителей нефти в мире, такая мера может обернуться для них серьезными экономическими потерями.

После заявления французского лидера все ведущие СМИ бросились критиковать политику Макрона. Это, считают в Китае, стало наглядным подтверждением, что в антироссийском лагере начались серьезные разногласия