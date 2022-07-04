Реагировать нужно соответствующе, считает спикер

Политолог, публицист Евгений Сатановский в свойственной себе манере отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая пустилась в "раздумья" по поводу конфискации активов Российской Федерации, ныне замороженных Лондоном.

Так, королевство считает возможным передачу находящихся в заморозке активов в пользу Украины в виде компенсации ущерба либо частным лицам, либо официальному Киеву.

Политолог указал, что такие мысли наглядно демонстрируют всю "неподдельность" европейского и англосаксонского права – главным образом, о священности и неприкосновенности частной собственности. В действительности в закулисье царят иные настроения.

"Ну, вот они и притворяться перестали.", – высказался Сатановский на своей странице в социальных сетях.

Спикер предложил в качестве ответных мер заняться выпиской каперских свидетельств, дающих возможность захвата и изъятия судов других стран – как Британии, так и ее граждан. А все средства направить на восстановление Донбасса, разрушенного ВСУ – "чисто английский ответ", как выразился политолог.

А политолог Рулан Бальбек считает, что теперь Запад откровенно действует против России "руками Украины" – и это уже можно квалифицировать как прямую агрессию в отношении РФ, пишет "Радио 1".