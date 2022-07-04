Они отойдут в Госфонд, входящий в часть золотовалютных резервов страны

Дорогостоящие подарки для российских государственных служащих будут направлены в Государственный фонд драгоценных металлов и камней – фактически они будут изъяты в государственную собственность.

Ранее министерство финансов предложило рассмотреть возможность рассмотреть выделение запасов драгоценностей из Госфонда драгметаллов одним из мобилизационных ресурсов.

Соответствующее распоряжение подписал президент Российской Федерации. Документ уже обнародован на официальном портале правовой информации России.

За передачей ценностей уполномоченной структурой назначили управление делами президента, или же спецподразделение органа на субъектном уровне – все определяется тем, кто получил подарок.

Госфонд драгметаллов входит в часть золотовалютных резеровов государства.