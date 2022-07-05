Американцы могут не отважиться на военный ответ Москве

Обозреватель американского издания Foreign Affairs Ричард Беттс оценил возможную реакцию НАТО и США в том случае, если Россия решится использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Он полагает, что шанс маловероятен, поскольку ни один здравомыслящий лидер не пойдет на столь рискованный шаг.

Однако, если все же это произойдет, то существует три возможных варианта дальнейших действий, к которым могут прибегнуть американские политики. Первый – осудить действия России, но ничего не делать в военном отношении. Второй – использовать собственное ядерное оружие. И третий – отказаться от ядерной атаки, вступив в прямую конфронтацию с Россией, нанеся авиаудары и мобилизовав сухопутные силы, пишет URA.RU.

"Все эти альтернативы плохи, потому что не существует вариантов с низким уровнем риска, чтобы справиться с окончанием ядерного табу", – отмечает эксперт.

По его словам, обычное осуждение является более приемлемым вариантом, поскольку исключает губительных последствий, сообщает Общественная служба новостей.

В случае российского ядерного взрыва у НАТО будут две противоречащие друг другу цели. С одной стороны, альянс захочет свести на нет любую стратегическую выгоду, которую Москва могла бы получить от взрыва. С другой стороны, он захочет избежать дальнейшей эскалации.



Беттс отмечает, что стратегия НАТО по реагированию на ядерные удары в последние годы была плохо проработанной. Фактические планы на случай непредвиденных обстоятельств никогда не вызывали консенсуса, поскольку применение ядерного оружия рисковало стать битвой "око за око", кульминацией которой могла оказаться апокалиптическая неограниченная война.