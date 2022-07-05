Путин сделал предложение Си и получил отказ - СМИ

Путин сделал предложение Си и получил отказ - СМИ
Фото: Li Tao/XinHua/www.globallookpress.com
Китайский лидер оказался не готов приехать в Россию в ближайшее время

Во время телефонного разговора 15 июня российский лидер Владимир Путин предложил китайскому главе Си Цзиньпину приехать с официальным визитом в Москву. Однако, как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на RFA, председатель КНР ответил отказом.

Цзиньпин объяснил решение распространением коронавируса в Китае. Он отметил, что в сложившихся условиях осуществить поездку будет сложно. Ранее во время двухдневного саммита в Гонконге лидер отказывался ночевать в городе из опасений заболеть ковидом. 

Российский президент сделал такое предложение китайскому лидеру в качестве общепринятой дипломатической практики – ранее его приглашали посетить Олимпийские игры в Токио. 

При этом японские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Китая, утверждают, что Путин хотел использовать визит Си, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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