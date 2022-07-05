Курс рубля
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
Во время телефонного разговора 15 июня российский лидер Владимир Путин предложил китайскому главе Си Цзиньпину приехать с официальным визитом в Москву. Однако, как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на RFA, председатель КНР ответил отказом.
Цзиньпин объяснил решение распространением коронавируса в Китае. Он отметил, что в сложившихся условиях осуществить поездку будет сложно. Ранее во время двухдневного саммита в Гонконге лидер отказывался ночевать в городе из опасений заболеть ковидом.
Российский президент сделал такое предложение китайскому лидеру в качестве общепринятой дипломатической практики – ранее его приглашали посетить Олимпийские игры в Токио.
При этом японские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве Китая, утверждают, что Путин хотел использовать визит Си, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.
Европа уже отдала ВСУ все, что от нее требовалось - больше уже некуда