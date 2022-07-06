Ситуация с Калининградом показывает, что ЕС не хочет идти на поводу у воинствующих государств

В сложившейся геополитической ситуации европейские страны разделились на два лагеря. К первому, так называемому "лагерю мира", относятся те, кто поддерживает общение с российским лидером, а ко второму, "лагерю справедливости", желающему наказать Россию, присоединились Польша и Прибалтика, пишет чешский обозреватель Lidovky Збынек Петрачек.

Первая коалиция, по его словам, придерживается позиции, что провоцировать Москву на новые безумные поступки нельзя, в своей политической стратегии нужно действовать осторожно. Вторая, напротив, считает, что нужно "унизить Путина, чтобы он наконец взглянул правде в глаза", пишет URA.RU.

Однако, судя по событиям вокруг Калининграда, сдвиг наблюдается в сторону мирного лагеря. Евросоюз и Литва готовят компромиссный договор о снятии запрета на поставки в эксклав. Эксперт полагает, что это говорит о многом.

"У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит", – приводит его слова телеканал "360".

Также постепенно мир возвращается к правилам холодной войны, поскольку транзитный договор по Калининграду напоминает аналогичный документ между Востоком и Западом Берлина.

Петрачек отметил, что эта ситуация позволила лагерю мира, который оставляет пути для отступления и отказывается от унижения Путина, проявить себя с большей силой.

