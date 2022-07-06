В конце прошлого года из-за действий российской стороны разгорелся скандал

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего визита во Вьетнам оценил недавнюю публикацию с конфиденциальными переговорами российского и французского лидеров перед началом спецоперации на Украине. Его слова приводит РИА "Новости".

Глава ведомства отметил, что дипломатическая этика подобных действий не предполагает, передает телеканал "360". При этом он указал, что Россия всегда ведет закрытые переговоры так, чтобы ей не было стыдно в случае непредвиденных обстоятельств. Российские высшие лица всегда говорят то, что думают, и готовы за свои слова отвечать.

При этом он добавил, что когда-то похожий шаг предпринимала и Москва. Лавров вспомнил, что в российской дипломатической практике был инцидент, когда МИД РФ опубликовал фрагмент переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии. Тогда беседа касалась реализации минских соглашений Киевом – Москва работала с Парижем и Берлином в рамках "нормандского формата".

Напомним, скандал произошел в конце прошлого года. В российском министерстве это объяснили необходимостью показать мировой общественности то, как стороны выполняют свои обязательства. До публикации разговоров Сергей Лавров предупредил иностранных коллег, что Москва собирается пойти на этот шаг.