Британские СМИ сообщили о решении

Правительство Великобритании готовит документ об предстоящей отставке Бориса Джонсона. Об этом сообщили источники самых крупных СМИ в стране – Sky News, ITV, BBC и Mirror.

Сообщается, что политик сделает официальное заявление в ближайшие часы. Информацию подтвердили в его офисе. Джонсон будет исполнять обязанности премьера до октября, пока консерваторы не назначат нового главу правительства на партийном съезде, уточняет BBC.

Ранее число отставок в его правительстве достигло 50 из-за скандала с домогательствами его протеже Криса Пинчера, передает телеканал "360". Он устроил дебош в клубе "Карлтон" и приставал к двум мужчинам. Пинчер извинился за свое поведение и подал в отставку, после чего претензии пошли в адрес Джонсона – на момент назначения протеже на пост он знал об этом, но не стал ничего предпринимать.

По слухам, премьер даже в шутку называл Пинчера "псом, который прыгает на всех подряд" в кулуарах. Позже ему пришлось признать, что был в курсе дела – после этого начались отставки в правительстве.