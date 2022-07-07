Лидер сделал официальное заявление

Борис Джонсон обратился к нации, объявив, что принял решение уйти с постов премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Таким образом политик подтвердил появившиеся ранее в СМИ сведения об отставке.

По его заявлению, Консервативная партия выступает за нового премьера. Он указал, что с этого момента в стране должен начаться процесс по выбору нового лидера фракции, пообещав исполнять обязанности до тех пор, пока не назначат другого человека.

"Мне больно не дожить до конца своего срока", – заявил он.

Джонсон также указал, что это была лучшая в мире работа. Он гордится тем, что при его правлении брекзит был доведен до конца, удалось справиться с пандемией и "возглавить движение против российской агрессии".

Он верит, что политическая система найдет нового лидера, который поведет страну через кризисные времена. Джонсон пообещал оказать этому человеку полную поддержку. Процедура выбора нового лидера Консервативной партии и премьера Британии, по его словам, будет определена на следующей неделе.

Зарубежные СМИ полагают, что на данный момент существует восемь вероятных кандидатов на должность премьер-министра Великобритании.