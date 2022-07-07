Дома лучше, считает глава государства

Массовый отток представителей IT-сектора из Российской Федерации нельзя считать чем-то совершенно удивительным. Тем не менее, в родной стране условия для них лучше, чем за рубежом, указал сегодня, 7 июня, российский лидер Владимир Путин.

В ходе обращения к финалистам конкурса "Лидеры России" глава государства указал, что ситуацию нельзя считать резонансной. Политические потрясения отразились на настроениях людей: кто-то мог почувствовать испуг, кто-то усомнился в эффективности своей деятельности. Однако власти никому не чинили препятствий – кто хотел, уехал.

Однако, указал Путин, наблюдается возвращение специалистов из IT-индустрии: в сравнении оказалось, что жизнь для них в Москве, Петербурге и Ханты-Мансийске оказалось не в пример привлекательнее – "дома лучше".

Успешность работы формируется за счет множества компонентов, включая государственную поддержку и бытовой комфорт, отметил президент.

Как отмечает источник, буквально недавно российские власти в полтора раза увеличили кредит в рамках программы по льготной ипотеке для IT-сектора. В некоторых миллиониках среди городов РФ она может достигать 30 миллионов рублей.