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Народно-освободительная армия Китая сообщила о проведенных возле Тайваня военных учениях. В маневрах принимали участие войска различной направленности, передает РИА "Новости".
Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ши И, комментируя учения, отдельно сделал заявление в отношении США. Он подчеркнул, что в последнее время американцы поддерживают сепаратистов, которые выступают за "независимость" острова. Военный указал, что это только вредит миру в Тайваньском проливе, передает телеканал "360".
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