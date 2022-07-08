Пекин стянул к острову войска

Народно-освободительная армия Китая сообщила о проведенных возле Тайваня военных учениях. В маневрах принимали участие войска различной направленности, передает РИА "Новости".

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Ши И, комментируя учения, отдельно сделал заявление в отношении США. Он подчеркнул, что в последнее время американцы поддерживают сепаратистов, которые выступают за "независимость" острова. Военный указал, что это только вредит миру в Тайваньском проливе, передает телеканал "360".

