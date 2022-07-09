Последнее время страна переживает сильнейший кризис

Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Как сообщает Mash со ссылкой на местные СМИ, Готабаи сбежал за несколько минут до прихода митингующих.

Ранее группа депутатов призвала лидера страны подать в отставку. После захвата президентского дворца протестующими премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание лидеров партий, поскольку с недовольными не может справиться даже армия.

По данным СМИ, два корабля военно-морских сил Шри-Ланки с неустановленными лицами на борту покинули в субботу порт Коломбо после того, как протестующие взяли штурмом президентский дворец. Сообщается также, что часть местного населения пытается бежать из страны по воде, пока протестующие купаются в президентском бассейне, лежат на его кровати и захватывают его гараж с элитными авто.

Протесты на Шри-Ланке происходят уже несколько месяцев. На фоне коронавируса страна лишилась основного источника доходов – туристов. Ситуация усугубилась с началом продовольственного и энерго кризиса. Народ недоволен массовой безработицей, нехваткой пищи, бензина и электричества.