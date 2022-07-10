Все будет готово к 2024 году

Европейский союз принял меморандум о подготовке воздвижения бункера стоимостью в 8 миллионов евро. Речь идет об укреплении, где власти политического объединения могли бы проводить переговоры в условиях повышенной секретности без опасений допустить утечку из-за деятельности разведслужб других стран, а также "российских шпионов", говорится в материале EUobserver.

Как отмечает источник, вместимость бункера будет доходить до ста человек. В бункере построят отдельную комнату, где и будут проходить переговоры влиятельных лиц. Помещение отключат от Сети, однако оснастят технологией внутренней связи для проведения конференций – с экраном и микрофонами.

А помещение для переводчиков и заседаний будет ограждено изоляционным каркасом по сертификации Североталантического альянса, что позволит перехватывать некие "излучения" в дистанционном формате киберслужбами.

Примут и стандартные процедуры в виде допуска без мобильных телефорнов и иных гаджетов. Бункер будет построен к 2024 году у Совета Евросоюза в Брюсселе.