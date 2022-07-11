Вильнюс отказывается снимать ограничения

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что вопрос с транзитом грузов в российский эксклав будет скоро решен – как именно не сообщалось. Москва выражала надежду, что ЕК и Литва придут к единственно правильному решению по данному вопросу.

Однако, несмотря на надежды на лучший исход, российские власти готовятся к худшему. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ответ на транспортную блокаду будет достойным, передает РИА ФАН.

Представитель литовской таможни сообщил, что с понедельника 11 июля перечень запрещенных к провозке в Калилинград товаров через Литву был расширен. В него попали бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Всего перечень товаров, запрещенных к провозу через литовские железные дороги, занимает 66 страниц. В списке находятся уголь, цемент, бумага и картон, алкоголь, сигары, чёрная икра, парфюмерия, косметика, одежда, ювелирные изделия, фарфор, бытовая техника дороже 750 евро и транспортные средства стоимостью больше 50 тыс. евро.