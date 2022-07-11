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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что вопрос с транзитом грузов в российский эксклав будет скоро решен – как именно не сообщалось. Москва выражала надежду, что ЕК и Литва придут к единственно правильному решению по данному вопросу.
Однако, несмотря на надежды на лучший исход, российские власти готовятся к худшему. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ответ на транспортную блокаду будет достойным, передает РИА ФАН.
Представитель литовской таможни сообщил, что с понедельника 11 июля перечень запрещенных к провозке в Калилинград товаров через Литву был расширен. В него попали бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.
Всего перечень товаров, запрещенных к провозу через литовские железные дороги, занимает 66 страниц. В списке находятся уголь, цемент, бумага и картон, алкоголь, сигары, чёрная икра, парфюмерия, косметика, одежда, ювелирные изделия, фарфор, бытовая техника дороже 750 евро и транспортные средства стоимостью больше 50 тыс. евро.
Если проводить импортозамещение, то только с оглядкой на прошлое, считают граждане