Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Улучшение отношений Великобритании с Россией в ближайшее будущее практически невозможно, учитывая список кандидатур на должность премьер-министра в стране, заявил политолог Евгений Михайлов. В частности это касается и Лиз Трасс, которая объявила о намерении претендовать на должность.

Ранее Трасс заявила, что в случае получения должности премьер-министра она собирается снизить налоги в стране, впрочем как и другие соискатели, а также "обеспечить поражение России на Украине", передает URA.RU

По словам эксперта, многие полагают, что кресло премьера в Великобритании займет еще более радикально настроенный по отношению к России политик. 

"Лиз Трасс – одна из подобных. Она не раз делала более жесткие заявления, чем Борис Джонсон. Я думаю, ничего хорошего для британо-российских отношений это не принесет, только усугубит их", – приводит его слова телеканал "360"

При этом он полагает, что у действующей главы МИД шансы такие же, как и у конкурентов. Однако из всех, кто претендует на пост, нет тех, кто высказывался о России менее жестко Джонсона – только более. 

Михайлов призвал готовиться к ужесточению британского политического курса в любом случае, отметив, что Москва наверняка ответит Лондону тем же. 

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