Москва может нанести удар сразу по всей Европе

С текущего понедельника Литва расширила перечень товаров, запрещенных к перевозке в Калининградский регион. В России предупреждают, что ответ европейцам будет жесткий, однако пока есть надежда, что этот вопрос получится урегулировать. При этом вероятный ответ с российской стороны вызывает беспокойство в Европе, пишет французская газета L'Opinion.

Ряд политиков переживает, что Москва может предпринять меры в отношении не только Вильнюса, но и всего Евросоюза, который до сих пор испытывает зависимость от российского газа. После передачи турбины для ремонта "Северного потока" в качестве ответной меры Россия может продлить технические работы более чем на 10 ранее анонсированных дней, указывается в статье.

Журналисты отмечают, что расширение перечня запрещенных к провозу в Калининград товаров было принято в связи с графиком постепенного внедрения санкционных мер ЕС.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов пояснял, что Литва не предприняла новых ограничений – санкции Евросоюза носят ступенчатый характер. В декабре должны вступить в силу ограничения по нефтепродуктам.