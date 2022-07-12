Москва нашла нестандартный выход из ситуации

Экономические эксперты китайского издания 360kuai считают, что Россия нашла нестандартный способ ответить Западу на попытку довести ее до банкротства. Напротив, предпринятые меры сильнее ударили по ним самим.

Аналитики отметили, что западные санкции должны были нанести удар по российской экономике. Дошло даже до того, что часть резервов ЦБ РФ была заморожена и вопрос об их присвоении практически предрешен. При этом Россия выстояла и смогла дать достойный ответ.

Запад собирался лишить РФ доходов, однако, как заявили эксперты, с начала спецоперации приток денег в страну только вырос. Ежедневно продажа нефти приностит Москве 1 млрд долларов, при этом для европейских участников рынка цены на энергоресурсы рекордно подорожали.

Тут, приводит перевод статьи "ПолитРоссия", российская сторона пошла на хитрый шаг – она предложила своим партнерам скидку на нефть на фоне высокой мировой цены, и они попросту не смогли отказаться, несмотря на риск санкций. Это, считают в Китае, было крайне нестандартным ответом России. В то время, когда в Европе вынуждены покупать ресурсы по рыночной стоимости, РФ продолжает продавать нефть, сумев извлечь из ситуации двойную выгоду.