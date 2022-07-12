Конфликт в Казахстане и перенос столицы: в США придумали Путину "новые цели" после Украины

Конфликт в Казахстане и перенос столицы: в США придумали Путину "новые цели" после Украины
Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы предрекают России победу на Украине

Обозреватель американского издания The Hill Дэвид Лингельбах в своей новой статье сделал прогноз, какими будут следующие шаги российского президента, если страна одержит победу на Украине. По его словам, существует три вероятные цели.

Первая подразумевает военный конфликт в другой стране. Наиболее вероятным вариантом журналист считает Казахстан. Сейчас там проживает 3,8 миллиона русскоязычных граждан, что составляет около 21% населения.

"Возможность российского военного вторжения в Казахстан стала реальной в январе 2022 года, когда российские войска под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности ненадолго вошли в страну в ответ на антиправительственные волнения", – пишет он.

Второй вариант – создать новый международный порядок. Это может быть интеграция Евразийского экономического союза, ОДКБ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Или сболее глобальной ориентацией, основанной на организационной структуре стран БРИКС. 

Третий вариант подразумевает сохранение культурного наследия. Лингельбах заявил, что Путин может озаботиться поиском преемника и основать новую российскую столицу за Уралом, подальше от вероятных военных угроз. Он допустил, что некоторые функции Москвы могут быть распределены между Самарой, Новосибирском, Владивостоком, а параллельно основной центр переехал бы из Москвы в Санкт-Петербург. 

Обозреватель подытожил, что при всех возможных исходах ясно только одно – Россия, в конечном итоге, достигнет победы на Украине, что сулит серьезные изменения для мирового порядка. 

Источник: The Hill
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