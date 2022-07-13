Откровениями поделился бывший советник экс-президента

Западная пропаганда старается представить Америку, возглавляющую вооруженную до зубов НАТО, как некоего миротворца, который несет демократию и просвещение массам. На самом же деле, Вашингтон промышляет государственными переворотами в других странах и делает это исключительно в своих интересах. Любопытно, что высокопоставленные американские политики не видят ничего зазорного в таком положении дел.



Так, бывший советник экс-главнокомандующего Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон спокойно признался, что лично участвовал в организации ряда незаконных переворотов на территории других держав. Высокопоставленный американец явно не считает такое вмешательство в дела суверенных государств чем-то недопустимым. О своей работе по госпереворотам политик открыто объявил во время свежего интервью по американскому ТВ, отмечает телеканал "360".

Речь об этом зашла при обсуждении событий в Капитолии. Болтон отметил, что штурм был плохо подготовлен, поэтому не увенчался успехом. При этом государственный деятель подчеркнул, что он, как "человек, лично помогавший с планированием государственных переворотов в других частях света", знает, как много труда нужно вложить в то, чтобы перевернуть жизнь в целой стране с ног на голову, передает издание "Свободная пресса".