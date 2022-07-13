Глава России обыграл своих оппонентов

В последнее время ситуация на международной арене только обостряется. Эксперты со всего мира бдительно следят за развитием событий. Так, журналист авторитетного американского издания The Wall Street Journal убежден, что сумел "раскрыть" секретное оружие российского лидера Владимира Путина против коллективного Запада.



Так, Уолтер Рассел Мид считает, что Владимир Владимирович виртуозно использует моральное и политическое замешательство, которое массово охватило западных политиков. Именно умелая игра на проблемах западного общества, по мнению американца, является секретным оружием нашего главнокомандующего.

"В конечном итоге это должно поставить американский мировой порядок на колени", – рассуждает журналист. Его слова приводит интернет-издание URA.RU.

Эксперт отметил, что некоторые черты западного общества отталкивают от него многие страны. В частности, речь идет о пропаганде нетрадиционных семейных ценностей, передает РИА ФАН. Кроме того, американские и европейские политики даже не могут договориться между собой. Такой раздрай играет на руку России, уверен американский журналист.