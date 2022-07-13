Фрау Бербок трепещет перед нашим министром

Положение дел на международной арене оставляет желать лучшего. Многие западные страны ополчились против нашего государства и не желают идти на конструктивные переговоры. При этом журналистам авторитетного немецкого издания Stern удалось выяснить, что руководительница МИД Германии Анналена Бербок испытывает страх перед своим российским коллегой Сергеем Лавровым.



Оказалось, что немка боится заговорить с руководителем главного российского внешнеполитического ведомства. Аналитики немецкого издания сообщили, что такое отношение Бербок к Лаврову дополнительно усложняет ситуацию между Германией и Россией.

Эксперты сообщают, что на сегодняшний день официальный Берлин считает бессмысленными переговоры с Москвой. Как известно, руководительница немецкого Министерства иностранных дел не встречалась с Сергеем Лавровым с начала проведения специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Как бы не относился коллективный Запад к нашему решению защитить население двух молодых донбасских республик, российские военные продолжают успешно реализовывать поставленные перед ними задачи. Сегодня, 13 июля, стало известно, что ВС России уничтожили более 350 военных ВСУ на судостроительном заводе в Николаеве, передает телеканал "360".