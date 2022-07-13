В России придумали радикальный способ прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS

В России придумали радикальный способ прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По Украине призвали нанести полномасштабный удар

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что нужно пойти на радикальный шаг, чтобы прекратить обстрелы мирного населения Донбасса со стороны ВСУ. Своим мнением он поделился с "Московским комсомольцем".

Эксперт считает, что нужно полностью парализовать железнодорожное сообщение на Украине, нанеся удары по ключевым объектам инфраструктуры. Это, по его словам, сделает невозможным переброску воинских частей и западного оружия к ВСУ. 

Также необходимо уничтожить мосты через Днепр с такой силой, чтобы их не могли восстановить еще в течение хотя бы полугода.

"Нужен полный паралич Украины. Западные лидеры не должны ездить в Киев, как на прогулку", – считает он.

Коротченко возмущен тем, что до сих пор украинцы могут пользоваться интернетом, телефонной связью и смотреть телевидение. Чем дольше российская сторона оттягивает удары по критической инфраструктуре, тем дольшее будет продолжаться спецоперация, заявил он.

Главред полагает, что если Украина сохранится как государство, то в будущем западные страны смогут ее снова вооружить – из-за этого велик риск новой конфронтации с Россией. Поэтому, по его мнению, в отношении соседнего государства нужно действовать решительно. 

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