Назван фаворит гонки за место премьер-министра Великобритании

Назван фаворит гонки за место премьер-министра Великобритании
Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Претендент уже прошла во второй тур выборов

Члены правящей консервативной партии в Британии считают, что основным кандидатом на должность премьер-министра страны является замминистр по международной торговле Пенни Мордонт. Об этом говорят данные опроса, сообщает РИА "Новости". 

Всего на кресло премьера претендует восемь человек. Помимо Мордонт,  свою кандидатуру выдвинули отставной глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Из всех претендентов Мордонт набрала 27% голосов, возглавив список. На втором месте Баденок – у него 15% голосов. У Сунак и Трасс по 13%, а Тугендхат набрал 8%. Всего в опросе приняли участие около 880 членов консервативной партии. 

Мордонт уже прошла во второй тур на выборах премьера Британии вместе с экс-главой Минвина Сунаком, набрав достаточное количество голосов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"По недомыслию": Пушков разложил по полочкам ситуацию вокруг "Северного потока"

Украинцы подняли хай из-за возврата Канадой турбины для трубопровода

В США открыто признали коварную роль в подготовке госпереворотов в мире

Откровениями поделился бывший советник экс-президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей