Претендент уже прошла во второй тур выборов

Члены правящей консервативной партии в Британии считают, что основным кандидатом на должность премьер-министра страны является замминистр по международной торговле Пенни Мордонт. Об этом говорят данные опроса, сообщает РИА "Новости".

Всего на кресло премьера претендует восемь человек. Помимо Мордонт, свою кандидатуру выдвинули отставной глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Из всех претендентов Мордонт набрала 27% голосов, возглавив список. На втором месте Баденок – у него 15% голосов. У Сунак и Трасс по 13%, а Тугендхат набрал 8%. Всего в опросе приняли участие около 880 членов консервативной партии.

Мордонт уже прошла во второй тур на выборах премьера Британии вместе с экс-главой Минвина Сунаком, набрав достаточное количество голосов.