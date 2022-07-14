Глава США выступил с новым воинственным заявлением

В последнее время западные страны сбились в крепкую антироссийскую коалицию. После того, как Москва приняла вынужденное решение встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса, ситуация только обострилась. Коллективный Запад все еще надеется одержать победу над нашей страной на украинском поле. С очередным заявлением по этому поводу выступил американский главнокомандующий Джо Байден.



Так, несмотря на реальное положение дел, Соединенные Штаты Америки готовы продолжить борьбу на украинском фронте "до последнего украинца". Байден подчеркнул, что вашингтонская администрация сделает все необходимое для поддержки киевского режима. Американский главнокомандующий уверен, что помощь западных стран позволит добиться "стратегического провала" нашей спецоперации в Незалежной.

Недавно глава России Владимир Путин подчеркивал, что считает такой воинственный настрой Запада настоящей трагедией – США и Европа не жалеют жизни украинских вояк и готовы биться их руками до последнего. При этом, по словам Владимира Владимировича, по большому счету мы еще ничего всерьез и не начинали на Украине.

Впрочем, слова Байдена у многих давно вызывают лишь улыбку. Как отмечает издание "МИР24", накануне он попал впросак, перепутав слова, говоря об Израиле. Так, Байден призвал помнить "честь Холокоста", вместо "ужасов Холокоста".