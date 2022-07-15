"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора

"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Фото: www.unsplash.com
Представители Поднебесной перешли на резкую риторику

Ни для кого не секрет, что международное пространство вступило в весьма тревожный этап переустройства мира. Десятилетиями державшаяся гегемония западной коалиции давно перестала устраивать другие страны. На этом фоне особый интерес вызывает заметное обострение риторики со стороны Китая. Так, недавно представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь четко обозначил, кто является главным агрессором в мировом пространстве.

Не сложно догадаться, в кого ткнул пальцем высокопоставленный госслужащий из Китайской Народной Республики. Многие понимают, что именно Соединенные Штаты Америки бесконечно раскачивают мировую лодку и подвергают опасности другие страны.

"Они лгут. Соединенные Штаты – империя лжи", – четко обозначил позицию дипломат.

Высокопоставленный китаец напомнил, что американцы бессовестно лгали о ситуации в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии. Действия США привели к огромным разрушениям в перечисленных странах.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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