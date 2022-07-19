Заявления об "изоляции" России не выдерживают критики

Во время министерской встречи "большой двадцатки" в Индонезии персона руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергея Лаврова пользовалась особой популярностью. Как сообщила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, ради возможности переговорить с министром дипломаты выстраивались в очереди.



Воробьева подчеркнула, что никаких намеков на "изоляцию" России на переговорах, которые организованы на острове Бали, нет. Руководители делегаций стран терпеливо записывались в очередь, чтобы в плотном графике Лаврова для них выкроили время на разговор, передает телеканал "360".

Впрочем, "большая семерка" оказалась консолидирована, представители этой коалиции к Лаврову не записывались. Воробьева подчеркнула, что все дипломаты готовы к конструктивным переговорам, за исключением представителей G7, которые настроены достаточно негативно, отмечает телеканал RT.

Посол добавила, что, к счастью, на встрече обошлось без эксцессов, никто не стал устраивать антироссийские истерики.