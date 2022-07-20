Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Немецкие социальные сети вовсю пережевывают новый скандал из-за резких слов бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который проехался по главе правительства федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру.
Последний высказался на тему внешей политики, заявив, что ФРГ должна работать над "заморозкой" конфликта в Незалежной и выступать в качестве посредника в урегулировании ситуации и тем временем налаживать экономическое взаимодействие с РФ.
Такие слова крайне не понравились Мельнику, который в социальных сетях разразился громким постом, предложив коллеге "засунуть в морозилку голову" – чтобы у того не оставалось никаких "иллюзий" по поводу сотрудничества с Москвой.
Немецкоязычные пользователи пришли в бешенство из-за слов Мельника. А некоторые заключили, что у дипломата по непонятным причинам сформировалась патологическая нелюбовь к населению Германии.
Ранее стало известно, что дипломатические отношения с Украиной решила разорвать Сирия, о чем сообщал телеканал "360".
О бесчинствах властей не должен знать никто
Достойный противник шуток не поймет