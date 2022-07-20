Украинский "посол-нацист" разразился страшными оскорблениями в адрес немцев

Украинский "посол-нацист" разразился страшными оскорблениями в адрес немцев
Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
И спровоцировал новый скандал

Немецкие социальные сети вовсю пережевывают новый скандал из-за резких слов бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который проехался по главе правительства федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру.

Последний высказался на тему внешей политики, заявив, что ФРГ должна работать над "заморозкой" конфликта в Незалежной и выступать в качестве посредника в урегулировании ситуации и тем временем налаживать экономическое взаимодействие с РФ.

Такие слова крайне не понравились Мельнику, который в социальных сетях разразился громким постом, предложив коллеге "засунуть в морозилку голову" – чтобы у того не оставалось никаких "иллюзий" по поводу сотрудничества с Москвой.

Немецкоязычные пользователи пришли в бешенство из-за слов Мельника. А некоторые заключили, что у дипломата по непонятным причинам сформировалась патологическая нелюбовь к населению Германии.

Ранее стало известно, что дипломатические отношения с Украиной решила разорвать Сирия, о чем сообщал телеканал "360".

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